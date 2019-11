“Sabía que lo que me hacía estaba mal, pero creía que las consecuencias que él sufriría si exponía su comportamiento serían peores. Pero luego él me volvió a lanzar algo a la cara, pero esta vez fue significativamente peor. Fue un golpe a la cara con su iPhone. El impacto me desgarró el iris, casi me rompió el globo ocular, me lastimó la piel y me rompió la nariz. Mi ojo izquierdo se cerró de golpe. Tenía un labio hinchado, sangre me escurría del rostro y puedo recordar el haber gritado con lo más alto de mis pulmones”, relató y agregó que la lesión a su ojo no sanaría.