La cantante ya había revelado que sus ex compañeros en RBD: Poncho Herrera, Anahí, Christian Chávez, Christopher Uckermann y Maite Perroni no acudirían a su enlace debido a sus agendas de trabajo. De Poncho Herrera, su ex, ya había dicho hace meses que no lo invitaría al enlace. “Me preguntaron, ‘¿oye, vas a invitar a RBD a tu boda?' y yo así ‘pues sí, claro, pero no sé si a mis exnovios, no los quiero invitar’. Pero a ver, yo a Poncho lo quiero muchísimo y te digo que al final terminamos siendo amigos y sabes que es un tipazo y mi novio Paco y yo fuimos a su obra y todo, pero, ¿estás de acuerdo que no vas a invitar a tus exnovios a tu boda o sí?”, explicó a los medios.