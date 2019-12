Su primer canción fue No More Dream, incluida en su álbum 2 Cool 4 Skool con el que tuvieron éxito moderado, así como dos discos más que sacaron después. Pero en 2015, con la serie The Most Beautiful Moment in Life Part 1, Part 2, y el álbum recopilatorio The Most Beautiful Moment in Life: Young Forever entraron a la lista Billboard 200.