No obstante, según una conversación que EFE sostuvo Arturo Ramírez, responsable de la tienda, esperan tener un promedio de 18.000 personas diarias, y aunque tienen suficiente mercancía, no dudan que antes de finales de enero se terminen las existencias. Pero en caso de que ya no haya productos, la gente podrá seguir asistiendo al lugar para vivir la experiencia de estar con sus ídolos.