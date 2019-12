“Soy tan feliz. Son cosas muy fuertes las que han pasado en mi vida, no puedo apendejarme, no puedo enfocarme en lo negativo, eso te derrota, te destruye, tengo hijos, nietos, padres, un público que me espera, enfocarse en lo positivo, me suceden cosas fuertes, las veces que me he caido me he levantado”, aseguró a Chicago Tribune.