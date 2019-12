"Jenni Rivera me dijo que la entrevistara porque había recibido amenazas de muerte... me dijo que no quería que estuviera nadie más. Es una entrevista donde se revelan cosas que no están muy claras aun... dijo que quería que también se enteraran ustedes”, establece el locutor Pepe Garza en el video que presenta como adelanto del que será uno de los videos más importantes del caso de Jenni Rivera luego de su muerte.