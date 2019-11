“Me encanta dar largos viajes, a veces ir a ninguna parte. Me encanta cómo te sientas y me escuchas tocar una nueva melodía en la guitarra durante horas ... Me encanta la forma en que murmuras en voz alta cuando lees un nuevo guión o libro . Me encanta cómo aprendes y creces. Me encanta escribir canciones sobre ti en el piano. Me encanta cómo me dejas ser YO. Tú y yo bebé ... tomemos este lugar oscuro de frente y brillemos con la luz del AMOR. Gracias por darme los días más felices de mi vida”.