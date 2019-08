Durante su relación no tuvieron hijos, pero sí pensaban agrandar su familia en algún momento. Por cierto, en su programa Sex with Brody? Jenner solía ser muy abierto respecto de su vida íntima y aseguró que el mejor sexo de su vida había sido con Kaitlynn, con quien no tenía problemas en invitar a alguien más a integrarse a sus aventuras o "sexcapades" como él las definió.