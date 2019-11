De momento, la cantante tendrá que suspender de manera temporal sus actuaciones, ya que hasta que no recupere por completo la voz no podrá seguir dando conciertos. Cyrus estaba trabajando en su próximo trabajo y el pasado mes de septiembre, estrenó una canción con Lana del Rey y Ariana Grande, “Don’t call me angel”, que forma parte de la banda sonora de la nueva película Los Ángeles de Charlie con Kristen Stewart, Naomi Scott y Ella Balinska como protagonistas.