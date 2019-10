- No sé si odio algo. A mí me encanta... Para interpretar un personaje, hay que abrazarlo aunque su energía no sea la mejor. La idea es convencerte que tiene razón. Y yo amo la forma en que suena divertido que no caiga para nada bien en este mundo y me parece muy gracioso cuando trata de mantener la calma. Me encanta el amor que tiene ella por Aurora. Es muy maternal, aunque esté totalmente loca. A mi me parece deliciosa y muy divertida.