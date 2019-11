- Yo todavía tengo una vieja camioneta de segunda mano y te diría que sé como meterme entre los autos por los rincones, sin chocar. Eso me encanta. Me fascina. Es tan divertido. Y todavía tengo mi Toyota Tacoma. La película será sobre Ford, pero yo amo mi Tacoma (Risas). Me encantaría decir que yo soy el que corre los autos... ¿Acaso Steve McQueen y James Garner no lo hacían? ¿En qué estábamos pensando con Matt? ¿Por qué no fuimos nosotros los que corrimos en auto? Pero claro, hubiese sido un insulto asumir que podíamos hacer algo así. Yo igual hice todo lo que me dejaron hacer, aunque en la compañía de seguros estaban bastante paranoicos con todo esto. Con el director necesitamos ensayar saliendo con el Cobra por la pista de carreras y cuando yo me quedaba atrás de cámaras me encantaba correr, dar vueltas. Es adictivo. Por eso entiendo tanto a Ken Miles y lo que hacían estos corredores de carreras. Y la contradicción del elemento de preocupación, precisamente, te hace sentir más vivo, porque el peligro es inherente. Pero te garantizo que ninguno de estos hombres hubiese corrido un solo auto si no hubiera sido peligroso. Y fue maravilloso darme el gusto de interpretar un personaje así.