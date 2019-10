“También eso de que me llevaba a viajar por todo el mundo (es mentira), la verdad es que yo nunca he necesitado que nadie me lleve a viajar por el mundo. Yo vengo de una familia que viaja por el mundo desde hace 100 años y no necesito nada de ellos, yo soy un empresario, soy Roberto Palazuelos, soy abogado, a mí no me gusta cantar, yo soy actor”, dijo en la reciente transmisión de la revista Quién.