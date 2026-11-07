Colombia

Lotería de Medellín resultados 6 de noviembre: números ganadores del premio mayor de $16.000 millones

Enseguida los resultados del sorteo de la Lotería de Medellín y averigüe si ha sido uno de los ganadores

La Lotería de Medellín lleva a cabo un sorteo a la semana, todos los viernes (Infobae/Jovani Pérez)
La Lotería de Medellín lleva a cabo un sorteo a la semana, todos los viernes (Infobae/Jovani Pérez)
Guardar

El número ganador del último sorteo de la Lotería de Medellín jugado hoy viernes, 6 de noviembre de 2026, es el 5609.

La Lotería de Medellín divulgó los números ganadores de su último sorteo llevado a cabo este jueves 15 de febrero de 2024.

PUBLICIDAD

Este popular juego entrega más de 50 premios principales que suman $42.000 millones de pesos. Averigüe si fue uno de los ganadores de hoy.

Resultados de la Lotería de Medellín

Fecha del sorteo: viernes, 6 de noviembre de 2026

Sorteo: 4860

Premio mayor: 5609

A qué hora se juega la Lotería de Medellín

La Lotería de Medellín celebra un sorteo cada semana, todos los viernes a las 11:00 horas de la noche, en los que puedes ganar varios miles de millones de pesos.

Lista de premios

La Lotería de Medellín ofrece a sus apostadores la oportunidad de ganar uno de los 50 premios principales, que son los siguientes:

Un premio mayor de 16.000 millones de pesos.

Dos secos de 1.000 millones de pesos.

Dos secos de 700 millones pesos.

Dos secos de 500 millones pesos.

Seis secos de 100 millones pesos.

Siete secos de 50 millones pesos.

10 secos de 20 millones pesos.

15 secos de 10 millones pesos.

A lo anterior hay que sumarle premios que la Lotería de Medellín que entrega por diferentes aproximaciones.

¿Cómo cobrar un premio de la lotería?

Para reclamar el premio debe dirigirse a la Lotería de Medellín con el billete ganador y su identificación.

Si el premio es menor a 20 millones de pesos, se puede reclamar en cualquier agencia distribuidora de Colombia. El premio se entregará en una cuenta bancaria registrada por el ganador.

PUBLICIDAD

Cabe mencionar que que los ganadores tienen un año desde la fecha del sorteo, para reclamar su premio.

¿Cómo ganar en la Lotería de Medellín?

Para poder jugar a la Lotería de Medellín requiere de hasta 21 mil pesos, el precio del boleto completo que te da la posibilidad de ganar miles de millones de pesos.

Existen varias opciones para comprar la fracción o el boleto entero. Tienes la posibilidad de conseguirlo con tu lotero de confianza o en cualquiera de los distribuidores autorizados. También lo puede adquirir en línea, en las páginas oficiales de Lottired y LotiColombia.

Posteriormente, tiene que elegir su número de la suerte conformada con cuatro cifras y su respectiva serie de tres dígitos.

Una vez adquirido el boleto o la fracción con la jugada ganadora, se tiene que esperar la publicación de los resultados la noche del siguiente viernes y revisar si se obtuvieron algunos de los premios.

El 11 de agosto de 1922 se jugó por primera vez, en Antioquia, la Lotería de Beneficencia y Asistencia Pública, creada con el objetivo de captar recursos para el mantenimiento de las vías y mejorar las comunicaciones terrestres. Actualmente, las ganancias de la Lotería de Medellín son destinadas al sector salud.

Temas Relacionados

Lotería de MedellínLotería de Medellín viernesÚltimo resultado de la lotería de MedellínLoterías de Colombiacolombia-loteríascolombia-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Christian Garcés condiciona apoyo a reforma fiscal a una reducción del gasto público

El senador afirmó que el Centro Democrático no apoyará de manera apresurada medidas que afecten a hogares y empresas y pidió recortar primero los gastos de funcionamiento del Estado

Christian Garcés condiciona apoyo a reforma fiscal a una reducción del gasto público

SENA ofrece curso virtual y gratuito de confección: requisitos y cómo inscribirse

La formación tiene una duración de 40 horas e incluye módulos sobre corte, herramientas, máquinas y elaboración de prendas como faldas, blusas, camisas y pantalones

SENA ofrece curso virtual y gratuito de confección: requisitos y cómo inscribirse

Resultado Super Astro Luna HOY: número ganador del viernes 6 de noviembre

El sorteo nocturno de esta reconocida lotería colombiana, arrojó los siguientes números y signo zodiacal como resultados ganadores

Resultado Super Astro Luna HOY: número ganador del viernes 6 de noviembre

Resultado Sinuano Noche hoy 6 de noviembre

Entérese de los detalles de los números seleccionados en esta jornada nocturna

Resultado Sinuano Noche hoy 6 de noviembre

JEP anuncia cerca de 20 nuevas imputaciones antes del 15 de diciembre pese a recorte presupuestal

Danilo Rojas aseguró que la jurisdicción acelerará decisiones en todos los macrocasos mientras aplica un plan de austeridad por la reducción de $170.000 millones en su presupuesto

JEP anuncia cerca de 20 nuevas imputaciones antes del 15 de diciembre pese a recorte presupuestal
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

ENTRETENIMIENTO

Maluma en Bogotá, precios y fechas de preventa: así se podrán conseguir las entradas para el arranque de su gira mundial

Maluma en Bogotá, precios y fechas de preventa: así se podrán conseguir las entradas para el arranque de su gira mundial

Karol Samantha cuenta cómo encontró a Epa Colombia durante su visita a la cárcel de Picaleña: “Ejemplo de superación”

Trueno anunció su regreso a Colombia en 2027 para presentar su LP ‘TURR4ZO’: fecha, lugar y precios

Peaches promete un show “poderoso” y “sudado” en su debut en Bogotá el próximo 19 de noviembre

Karol G encabezó los seis premios de Colombia en los HEAT 2026: Shakira, Ryan Castro y Jessi Uribe también fueron galardonados

Deportes

Jugadores del Deportivo Pasto entraron en huelga por falta de salarios: no viajaron al partido contra Santa Fe

Jugadores del Deportivo Pasto entraron en huelga por falta de salarios: no viajaron al partido contra Santa Fe

América vs. Deportivo Cali: hora y dónde ver el clásico vallecaucano de la penúltima fecha de la Liga BetPlay

Once Caldas vs. Águilas Doradas: hora y canal de televisión para ver el duelo clave de la Liga BetPlay

Jugadores del América protestan previo al clásico contra Deportivo Cali: primera decisión ante falta de salarios

Esta es la programación de los partidos de vuelta de las semifinales de la Copa Colombia 2026: se definirán los finalistas