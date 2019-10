De hecho, cuando la serie triunfó en 2018, Palazuelos cobró relevancia porque salió ante los medios a desmentir lo que “El Sol” presentó en su serie para Netflix, pues con el personaje de ‘Boby’ presentaron “mentiras”. En una conferencia de prensa donde Infobae México estuvo presente, aclaró: “Jamás hubo una fiesta en el Baby O para celebrar que yo entré a Muchachitas, por lo tanto Luis Miguel jamás estuvo en esa fiesta porque no hubo tal, y yo jamás le reproché cómo era con su madre o con su hija, yo quién soy para meterme en la vida de nadie, no me meto ni en la de mi familia, entonces simplemente fueron mentiras con mi nombre. En su momento me molestó pero a la larga me hizo mucha publicidad y en este negocio vivimos de eso”.