México

Tercera caravana de migrantes hondureños ingresa a México por la frontera sur

El contingente procedente de San Pedro Sula cruzó por Suchiate y se dirige a Tapachula con la intención de avanzar hacia EEUU

Migrantes Chiapas caravana
Caravana de migrantes hondureños entran al país por el estado de Chiapas (especial)
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Una nueva caravana integrada por aproximadamente 900 migrantes hondureños ingresó la tarde-noche de este viernes a territorio mexicano por la frontera sur, con la intención de recorrer el país y llegar a la frontera norte para intentar cruzar hacia Estados Unidos.

El contingente, procedente de San Pedro Sula, Honduras, cruzó por el municipio de Suchiate, Chiapas, y comenzó su recorrido por la carretera internacional rumbo a Tapachula, considerada la principal ciudad fronteriza de México con Guatemala.

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Los integrantes de la caravana señalaron que abandonaron su país debido a las dificultades económicas, el incremento en el costo de los productos básicos y la falta de oportunidades laborales. Su objetivo, afirmaron, es llegar a Estados Unidos para conseguir empleo y enviar dinero a sus familiares.

Migrantes Chiapas caravana hondureños
Caravana de migrantes hondureños entran al país por el estado de Chiapas (especial)

Entre los migrantes se encuentra Pablo García, un hondureño de 23 años que trabaja como albañil y decidió emprender el viaje para apoyar económicamente a su madre y a uno de sus hermanos, quienes permanecieron en Honduras.

El joven explicó que las condiciones económicas de su país lo llevaron a buscar mejores oportunidades fuera de sus fronteras.

“En Honduras está todo caro, la canasta básica subida, la gasolina, todo está mal”, expresó.

García señaló que, ante la situación que enfrenta su familia, considera que migrar representa una alternativa para obtener ingresos y contribuir a los gastos de sus seres queridos.

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Migrantes piden a Sheinbaum permitir su tránsito por México

Contingente pide apoyo de Sheinbaum para que puedan llegar a la frontera con EU REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha
Contingente pide apoyo de Sheinbaum para que puedan llegar a la frontera con EU REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

Los integrantes de la nueva caravana solicitaron al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum que les permita transitar por territorio mexicano, pues aseguraron que no tienen intención de establecerse en el país.

Su propósito, indicaron, es avanzar hacia el norte de México para llegar a la frontera con Estados Unidos, donde buscarían oportunidades laborales y mejores condiciones de vida.

Los migrantes también expresaron expectativas sobre el panorama político estadounidense y la posibilidad de que se produzcan cambios en las políticas migratorias de ese país.

En particular, manifestaron su preocupación por las medidas restrictivas impulsadas por el presidente Donald Trump, a quien responsabilizaron de endurecer las condiciones para quienes buscan ingresar a Estados Unidos.

Por igual, esperan que se permita llegar a los EU, ya que Honduras también depende de las remesas que envían sus ciudadanos.

El joven destacó la importancia de los recursos que los hondureños envían desde el extranjero, debido a que representan un respaldo económico para numerosas familias que dependen de esos ingresos.

Tercera caravana hondureña que llega a México desde septiembre

Migrantes Chiapas caravana 3
Caravana de migrantes hondureños entran al país por el estado de Chiapas (especial)

El ingreso de este contingente representa la tercera movilización de migrantes hondureños que llega a la frontera sur de México desde septiembre de este año.

La primera caravana arribó a territorio mexicano en septiembre, mientras que un segundo grupo ingresó durante octubre. Ambos contingentes también procedían de San Pedro Sula y estaban integrados por personas que buscaban llegar a Estados Unidos.

En sus recorridos anteriores, los migrantes caminaron durante aproximadamente tres semanas por la costa de Chiapas y avanzaron alrededor de 250 kilómetros hasta alcanzar el municipio de Arriaga, ubicado en los límites con Oaxaca.

Sin embargo, las dos caravanas fueron disueltas por autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM), que ofrecieron documentos para facilitar el tránsito de sus integrantes por México, a cambio de aceptar su traslado en vehículos oficiales hacia Tuxtla Gutiérrez, capital de Chiapas.

El procedimiento permitió dispersar ambos contingentes e interrumpir su desplazamiento colectivo por la carretera costera.

Cabe destacar que en este tercer contingente también se reportó que un grupo de hondureños que formaba parte retornó a su país, luego de ser trasladados por autoridades guatemaltecas desde San Marcos, zona fronteriza con México, hasta el puesto fronterizo de Corinto, en el departamento de Cortés.

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