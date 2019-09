"Aunque yo misma me consideraba feminista, creo que las feministas no querían que fuera parte de su grupo. ¿Qué sentido tiene apoyar a otras mujeres si sólo hay un grupo de ellas a las que puedes respaldar? ¿Si tengo que ser académica o no resultarte intimidante [para que me apoyes]? ¿Por qué no puedo ser parte de tu grupo yo también?"