La llamada que podría destrabar las grandes obras de Bogotá: Carlos Fernando Galán y Abelardo de la Espriella ya coordinan agenda

Carlos Fernando Galán reveló que junto a Abelardo de la Espriella van a sacar adelante muchos proyectos para Bogotá - crédito @Bogota/X - @delaespriella_style/Instagram

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó que sostuvo una primera y constructiva conversación con el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella. El acercamiento se dio después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) ratificara de forma definitiva los resultados de los comicios y pusiera fin a la incertidumbre de la segunda vuelta presidencial.

Ambos mandatarios sintonizaron sus agendas para trabajar de manera unificada por la capital de la República a partir del 7 de agosto, fecha en la que iniciará el nuevo periodo de Gobierno nacional y Gustavo Petro deje la Casa de Nariño.

Carlos Fernando Galán aprovechó el escenario político para compartir su entera disposición de coordinar los esfuerzos técnicos e institucionales durante los 17 meses que le restan al frente del Palacio de Liévano.

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El Consejo Nacional Electoral aseguró que Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente de Colombia tras los escrutinios - crédito Europa Press

El mandatario distrital utilizó su cuenta en la red social X para dar un parte de tranquilidad a los bogotanos y enviar un mensaje sobre la necesidad de dejar atrás las tensiones que dejó la fuerte contienda electoral de cara al desarrollo regional.

“Fue una conversación corta pero positiva: tanto Abelardo de la Espriella como yo estamos listos a trabajar coordinadamente desde el próximo 7 de agosto para sacar adelante los grandes proyectos de Bogotá”, escribió Galán.

El alcalde también destacó que “Bogotá no tiene tiempo para diferencias ni discusiones políticas”, e hizo un llamado a superar las tensiones derivadas de la contienda electoral.

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El alcalde Carlos Fernando Galán confirmó que sostuvo una conversación con el presidente electo Abelardo de la Espriella - crédito @CarlosFGalan/X

Los proyectos que marcarán el cierre de la administración Galán y que serán de ayuda del nuevo Gobierno

A menos de dos años de finalizar su mandato, el alcalde Carlos Fernando Galán concentra sus esfuerzos en culminar obras estratégicas de movilidad, vivienda y seguridad que transformarán la ciudad, aunque varios proyectos quedarán en manos de la próxima administración.

Entre las principales apuestas se encuentran la Primera Línea del Metro, que supera el 79% de avance y cuya infraestructura deberá quedar lista antes de diciembre de 2027, así como la entrega de varios tramos de las avenidas 68 y Ciudad de Cali, claves para la integración del sistema de transporte.

La administración también busca completar la entrega de subsidios de vivienda, fortalecer la lucha contra el crimen organizado y avanzar en proyectos ambientales. Sin embargo, iniciativas como la ampliación de la Autopista Norte, la transformación de la Carrera Séptima y las obras de la Calle 13 continuarán en ejecución más allá del actual gobierno.

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Entre los principales proyectos que buscarán respaldo nacional se encuentran la Primera Línea del Metro, la Avenida 68, la Avenida Ciudad de Cali y varios corredores regionales que seguirán en ejecución después de 2027 - crédito Alcaldía Mayor de Bogotá

De esta manera, Carlos Fernando Galán aspira a dejar encaminadas algunas de las obras más ambiciosas de la capital colombiana, mientras otras seguirán siendo un desafío para quien lo suceda en la Alcaldía de Bogotá.

El Consejo Nacional Electoral ratificó la victoria

Esta esperada llamada se produjo justo después de que el Consejo Nacional Electoral finalizara la totalidad de los escrutinios oficiales de la segunda vuelta presidencial, que fue confirmada por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Este proceso técnico e institucional confirmó con precisión la información que arrojó el preconteo inicial, acreditando legalmente a Abelardo de la Espriella como el nuevo presidente de los colombianos para el periodo 2026-2030, tras las elecciones del 21 de junio de 2026.

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La coincidencia matemática entre el preconteo preliminar informado por la Registraduría y el escrutinio final que ratificó el CNE fue del 99,9%. Los delegados electorales informaron que, lejos de reducirse la ventaja, durante el procedimiento de revisión jurídica se hallaron más votos válidos a favor de De la Espriella en distintos departamentos de la geografía nacional.

Consejo Nacional Electoral confirmó oficialmente la elección presidencial y despejó cualquier incertidumbre sobre los resultados - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters

El anuncio definitivo por parte del tribunal electoral se dio de manera fluida gracias a una sorpresiva decisión política por parte de la campaña perdedora del Pacto Histórico.

En plena Audiencia de Escrutinio Nacional, los representantes jurídicos del partido Pacto Histórico decidieron desistir formalmente de presentar las 57.000 reclamaciones que el candidato de izquierda Iván Cepeda había anunciado días atrás sobre supuestas fallas en el conteo de los votos.

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La sorpresiva retirada de las objeciones se hizo en presencia de los organismos de control del Estado, los observadores internacionales, los voceros de los partidos políticos y los medios de comunicación, lo que sepultó de manera definitiva cualquier teoría sobre presuntas irregularidades y despejó el camino de la transición presidencial.