Los bebés que interpretan a Frank Jr. Jr., Chandler y Leslie, nacidos en el capítulo 1oo, no aparecieron los créditos para su primera aparición en "The One Hundredth" de la quinta temporada, pero cuando los niños reaparecen un año después en "The One With Joey's Porsche" fueron interpretados por los cuatrillizos: Alexis, Cole, Justin y Paul Cimoch.