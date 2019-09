Milagrosamente, todas estas experiencias solo aumentaron al máximo la autoestima ("Soy bastante flexible") y apertura de mente del personaje, en un programa que tiene algunos momentos dolorosamente faltos de corrección política. Phoebe no tiene que tratar de ser incluyente; le sale natural porque es la única que sabe cómo es la vida fuera de las paredes de esos apartamentos de renta controlada. Sus amigos se han vuelto su familia, no como un bono adicional, sino porque no tiene a nadie más. No tuvo a quién más recurrir para recrear la cena de Día de Acción de Gracias que nunca tuvo o para que corrieran como niños en Central Park con ella. Y dado que ella paga con la misma moneda, es justo la que uno más quisiera tener como amiga.