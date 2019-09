-Eso, en cierto modo, es la gran alegría de hacerlo. Como actor, siempre están buscando material que te lleve a través de toda la gama de experiencias y emociones. Entonces sí, ha sido increíblemente desafiante. Pero ha habido una progresión: cuando vemos por primera vez a Kendall rapeando en el auto, tratando de vanagloriándose, es bastante fatuo, medio auténtico. Luego lo hacen girar tantas veces, que su identidad se forje en esa adversidad. Pero sí, ha sido un regalo este show para mí, y también un gran desafío. Me puedo relacionar con él. Soy muy diferente y no vengo de nada como lo que viene Kendall pero veo esta historia como la historia arquetípica de la ambición, y puedo relacionarse con eso. La ambición frustrada, y tener héroes, y tener un deseo de probarse a sí mismo, pero no sentirse lo suficientemente bien o tener dudas. Leí una entrevista con Lachlan Murdoch donde dijo "No es fácil despertar y ser yo, ir a trabajar e invocar una confianza que podría no estar realmente allí. Pero tienes que tenerlo. Tienes que vivir el rol que le han asignado ". Así que es algo con lo que me puedo identificar ya que tengo que estar a la altura de esto.