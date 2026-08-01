Menor de edad provocó sanción para Millonarios en la Liga BetPlay: esto fue lo que pasó

Millonarios no empezó bien el segundo semestre y genera dudas sobre los objetivos de salir campeón en Liga y Copa Colombia - crédito Colprensa

Guardar

Millonarios arrancó de manera discreta el segundo semestre de 2026 porque, junto con los dos amistosos, lleva tres derrotas consecutivas y en el inicio de la Liga BetPlay fue derrotado por la mínima diferencia ante el Bucaramanga en El Campín, donde los aficionados chiflaron a los futbolistas y el cuerpo técnico.

Como si fuera poco, la Dimayor sancionó a los azules por culpa de un menor de edad, debido a que se presentó una situación durante una rueda de prensa posterior al compromiso del sábado 25 de julio en el escenario y deportivo, por lo que pagará una millonaria multa.

PUBLICIDAD

De esta manera, el cuadro azul ahora afronta un castigo inédito y enfocado en sacar adelante la campaña en Barranquilla, donde visita a Junior por la segunda jornada de la Liga BetPlay para sumar los primeros tres puntos en el campeonato, pues no quiere volver a fracasar como en los últimos dos torneos.

Sanción a Millonarios por culpa de un niño

Si la derrota en condición de local, con un gol en los últimos minutos y de poca generación de juego, fue un golpe duro para los embajadores en la fecha uno, lo que ocurrió en la rueda de prensa del Atlético Bucaramanga causó polémica porque un periodista fue el responsable del castigo de la Dimayor.

PUBLICIDAD

Todo se debe a que el comunicador Felipe Pabón, de la emisora Colmundo Radio, llevó a su hijo a la conferencia de prensa y dejó que le hiciera una pregunta al técnico Pablo Peirano, lo cual quedó anexado en el informe de los oficiales del compromiso y se trató de una violación del artículo 26 del Protocolo de Medios de la Dimayor.

Esta fue la sanción de la Dimayor a Millonarios por el menor de edad en rueda de prensa y los jugadores que no hablaron en zona mixta - crédito Dimayor

“Durante la conferencia de prensa postpartido del club Atlético Bucaramanga, el señor del medio Colmundo Radio ingresó a la sala de conferencia de prensa con su hijo, un menor de aproximadamente 7-10 años, y durante su intervención como medio acreditado le pasó el micrófono al menor para que realizara una pregunta”, decía el informe.

PUBLICIDAD

“Inmediatamente finaliza dicha intervención, se procede a retirar de la sala al señor Pabón para solicitarle su acreditación, y ante la negativa de presentar su acreditación, se procede con la solicitud de sus datos personales y poner en conocimiento del jefe de prensa del equipo local (Cesar Ardila de Millonarios FC) sobre la situación ocurrida”, añadió.

Millonarios arrancó la Liga BetPlay con una derrota y sanción económica - crédito Lina Gasca/Colprensa

Por este hecho, sumado a que los jugadores no atendieron a la prensa en la zona mixta, Millonarios fue multado con $8.754.525, pues se trató de una falta al reglamento de la División Mayor para la organización de los compromisos y el manejo de los medios acreditados.

PUBLICIDAD

Enfocado en Junior

Una semana después de la derrota ante Bucaramanga, el equipo de Fabián Bustos, uno de los más criticados por los aficionados, enfiló baterías para lograr un triunfo en la casa del Junior de Barranquilla, desde las 8:15 p. m, del sábado 1 de agosto, y con algunas novedades en la nómina.

Para empezar, Millonarios por fin contará con sus refuerzos Stiven Barreiro y Andrey Estupiñán, dos de los seis fichajes del segundo semestre y no pudieron debutar ante Bucaramanga, pues el defensor estaba en proceso de acondicionamiento y el extremo pagó una fecha de sanción.

El técnico Fabián Bustos tendrá la ausencia del portero James Aguirre-crédito @MillosFCoficial/X

Además de eso, Andrés Llinás también cumplió con una fecha de suspensión y quedó disponible para volver a la formación titular, ya que es el capitán de los azules y, probablemente, haga pareja con Barreiro para medirse con el Junior.

PUBLICIDAD

De otro lado, James Aguirre es una de las bajas de Millonarios debido a que "sufrió un trauma muscular en su cuádriceps derecho. Por tal motivo está inhabilitado para el partido este fin de semana".