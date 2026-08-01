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Cocodrilos sorprenden a vecinos de Puerto Vallarta tras intensas lluvias

Las fuertes lluvias provocaron el avistamiento de estos reptiles por lo que autoridades piden tener precaución

(redes sociales)

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Las intensas lluvias que han afectado a la costa de Jalisco en los últimos días no solo han provocado encharcamientos y complicaciones viales.

En Puerto Vallarta, un fenómeno que suele presentarse durante la temporada de precipitaciones volvió a generar preocupación entre la población: la aparición de cocodrilos en zonas urbanas.

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Diversos reportes de vecinos y autoridades encendieron las alertas luego de que algunos ejemplares fueran vistos cerca de calles y colonias habitacionales, una situación que refleja los efectos que las condiciones meteorológicas pueden tener sobre la fauna silvestre de la región.

Cocodrilos aparecen en colonias tras las fuertes lluvias

Las recientes precipitaciones registradas en Puerto Vallarta provocaron un aumento en los niveles de ríos, canales y cuerpos de agua que atraviesan la ciudad.

Como consecuencia, algunos cocodrilos abandonaron temporalmente sus hábitats naturales y fueron detectados en zonas donde habitualmente no se les observa.

cocodrilo cuautitlán izcalli
Las autoridades piden tener cuidado (Captura de pantalla)

Uno de los casos que más llamó la atención ocurrió en la colonia Las Mojoneras, donde autoridades locales tuvieron que acordonar una vialidad tras el reporte de un reptil de gran tamaño.

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La presencia del animal generó expectación entre los habitantes y obligó a reforzar las medidas de vigilancia para evitar incidentes. En redes circulan videos donde se puede observar que los vecinos de dicha zona tuvieron que amarrarlos por precaución.

Especialistas explican que este comportamiento no es inusual durante la temporada de lluvias.

Cuando las precipitaciones incrementan el volumen de agua en esteros, arroyos y canales, se crean conexiones temporales entre distintos ecosistemas acuáticos, facilitando el desplazamiento de los reptiles hacia áreas cercanas a la mancha urbana.

La situación también ha puesto en evidencia la estrecha convivencia entre la ciudad y los ecosistemas naturales que rodean la Bahía de Banderas.

En zonas como Boca de Tomates y el Estero Boca Negra, la presencia de cocodrilos forma parte del entorno habitual, por lo que las lluvias pueden favorecer que algunos ejemplares se desplacen más allá de esos espacios.

Inundaciones y encharcamientos mantienen la alerta en Puerto Vallarta

Además de los avistamientos de fauna silvestre, las autoridades mantienen vigilancia debido a los encharcamientos e inundaciones provocados por las tormentas que han impactado la región. Algunas avenidas registraron acumulaciones importantes de agua, afectando la movilidad y obligando a los conductores a extremar precauciones.

Los pronósticos meteorológicos indican que las condiciones para lluvias fuertes continuarán en varias regiones del occidente mexicano debido a la interacción de diversos sistemas atmosféricos, incluyendo ondas tropicales y otros fenómenos que favorecen el desarrollo de tormentas.

Ante este escenario, Protección Civil ha insistido en evitar cruzar corrientes de agua, mantenerse informado mediante los canales oficiales y reportar inmediatamente cualquier avistamiento de cocodrilos o fauna potencialmente peligrosa.

cocodrilo
Tras las fuertes lluvias muchos reptiles se vieron obligados a moverse de su hábitat.

También se recomienda no intentar acercarse ni capturar a los animales, ya que pueden reaccionar de forma impredecible cuando se sienten amenazados.

La combinación de lluvias intensas, cuerpos de agua desbordados y la presencia de fauna silvestre ha convertido a Puerto Vallarta en una de las zonas que permanecen bajo observación durante esta temporada.

Mientras continúan los pronósticos de precipitaciones, autoridades y ciudadanos enfrentan el reto de convivir con un fenómeno natural que, aunque recurrente, sigue sorprendiendo cada año por sus efectos sobre la vida cotidiana.

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