Llego el Día hoy a las 5.30 Pm! Tiempo de poder presentar esta colección Astucia S/S2020 ,inspirada en un perosonaje con el el que crecí , soñé y nuca olvide, el Chapulín Colorado . una colección que hoy después de casi 50 años me hizo también crecer y recordar mi infancia ,mi adolescencia, y hoy tener la oportunidad de poder imaginárme a este personaje un Héroe Mexicano que muestra la identidad de lo que somos como país , noble , generoso, y siempre a pesar de cualquier cosa negativa , sacar esa habilidad que nos hace únicos la ASTUCIA , Héroes que hoy carecemos en el mundo y hacen tanta falta , Héroes reales que más allá de tener miedo a cualquier situación saben y comparten que lo importante es superar eso y salir victorioso de todo . Hoy me encantaría que las nuevas generaciones pudieran conectar con el , y poderlo ver en primavera y verano del 2020 en las calles de New York y de todos el mundo …para El #ChapulínColorado que fue un genio un visionario un trabajador incansable un corazón MEXICANO que unió a Latinoamérica y muchas partes del mundo y también va para todos los que guardamos este recuerdo de alguien que nos demostró que “Los latinos se entregan haciendo todo con el corazón “…Latins do everything full heartedly “. #astuciaxseco #ricardoseco #yosoymexico #yosoycoahuila Tù y todos los que trabajamos por el . #Coahuila(ES)