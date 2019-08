"No puedo aceptar es que me digan que estoy mintiendo para encubrir un crimen que no he cometido. No tengo nada que ocultar", afirmó la intérprete estadounidense. "Pero la verdad es que, una vez que Liam y yo nos reconciliamos, me comprometí en serio. No hay secretos para descubrir. He aprendido de cada experiencia en mi vida. No soy perfecta, no quiero serlo, es aburrido. La conclusión es que he crecido", añadió.