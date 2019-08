Asimismo Gattas, con actitud positiva, señaló que no recuerda que la haya pasado mal en alguna visita a México "no recuerdo ninguna de verdad, si no me acuerdo no pasó", bromeó, sin embargo Ale sí rememoró una de sus primeras visitas en la cual tocaron en un festival de música "más de rock" y los abuchearon "incluso en primera fila tenía a un hombre haciendo señas de que no le gustaba nuestra música, pero en general nuestro público de México es de los más fieles, eso tienen los mexicanos que son muy respetuosos en general, tratan de estar atentos y darle una oportunidad a nuevos grupos, además hay muchísima gente, son muchos ustedes, es muy grande y el país está en el centro de todo", opinó Sergi.