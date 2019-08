"Probablemente soy una de las pocas mujeres que no se ha sentido agredida directamente por un hombre, que afortunadamente no he sido abusada por un hombre y también sé que soy de las pocas, porque muchas de mis compañeras, sí. Y siento una empatía y una pena grandísima por ellas, porque soy mujer, porque soy mamá, porque soy ser humano y porque no me gustaría que nadie de las personas que yo quiero, o que ninguno de mis hijos se viera en una situación así", declaró.