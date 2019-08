"Íbamos a pasar Navidad y Año Nuevo, mi mamá, los gemelos (que asisten a la rockera), Cristian y yo. En una de esas noches, estábamos en el departamento de mi mamá y estaban las mismas personas. Mi mamá se pasó de copas y empezó a hablar de algo que yo no entiendo por qué se le hizo chistoso, pero empezó a hablar del miembro de mi papá. Y a mí eso me parece repugnante, y no se me hace chistoso y ni lo quiero escuchar. Le dije 'cállate, mamá'. Se enojó y de broma me empezó a lanzar cosas, y eso yo no lo voy a tolerar, porque eso no se hace".