"Hay algo que siempre me ha caracterizado y es que creo en mí profundamente, y me dejo guiar por el corazón, no me importa lo que los demás digan, aunque el panorama no sea el mejor, me arriesgo y lo hago. Nunca he dejado pasar una oportunidad, sea lo que sea. El dejar los miedos a un lado, el saber que tenemos una vida y que no sé qué va a pasar en dos horas, eso me motiva, el no pensar tanto en el futuro y enfocarme en lo que tengo ahorita. Si está mal, no pasa nada, uno se cae, se levanta, aprende, y eso es lo bonito de vivir tantas experiencias", recordó.