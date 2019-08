McCartney ha sido ampliamente reconocido como uno de los compositores y artistas más exitosos de todos los tiempos. Este cuenta con sesenta discos de oro y ha sobrepasando los 100 millones de álbumes vendidos globalmente, tanto en su trabajo como solista como con The Beatles. Más de 2.200 artistas han versionado su canción "Yesterday", convirtiéndola así en la canción con más covers en la historia. El británico, quien no ha dejado de escribir música y tocar en vivo desde 1956, también escribió hits como "Hey Jude", "Blackbird", y "Let it be", entre otros grandes éxitos.