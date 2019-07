The Strokes, una de las mejores bandas de Nueva York del siglo XXI, retratada en un momento en el que estaban a punto de saltar a la fama. El grupo de rock-indie fue reunido por el fotógrafo Cody Smyth afuera del Music Building. Se formaron en fila y posaron ante la cámara. "¿Quieres venir con nosotros?", lo invitaron. Esa noche tenían un show en Filadelfia. En el público, estaban los hermanos Gallagher, de Oasis. Pocos meses después se lanza el álbum Is This It, que fue un gran éxito y abrió la puerta a otras bandas de rock alternativo.