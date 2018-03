El Dakota siempre fue tan popular que no hubo departamentos disponibles durante sus primeros 45 años y hasta 1929 todos permanecieron ocupados. Aún hoy, los interesados en adquirir un piso deben atravesar un proceso de selección muy riguroso y una junta determina si acepta o no la solicitud, ya que no alcanza con tener entre los 4 ó 30 millones de dólares que cuesta un departamento en este prestigioso edificio. Ya rechazaron propuestas de Melanie Griffith y Antonio Banderas, Cher, Billy Joel, Madonna y Carly Simon, entre otros.