Les diré cómo funciona: si la mujer en la bata no me hubiera dado propina, DoorDash me habría pagado los 6,85 dólares. Como me dio 3 dólares de propina, DoorDash solo gastó 3,85 dólares. Le estaba ahorrando 3 dólares a DoorDash, no dándome propina a mí.