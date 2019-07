"Estoy bien, estoy bien, todo bien. Tengo un donante y todo está bien. Quiero que lo sepan. He venido aquí para darles mi amor y darles las gracias por su amor. Los quiero y que Dios los bendiga", expresó al público el autor de clásicos como "Isn't she lovely?" y "You are the sunshine of my life", durante su actuación en el Festival, que se celebra cada verano en el Hyde Park, en la capital británica.