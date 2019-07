Boyce, que tenía 9,2 millones de seguidores en Instagram subió el viernes viernes una imagen suya en blanco y negro, de perfil y con pañuelo anudado en la frente que ha cosechado, hasta ahora, 2,4 millones de "me gusta". La imagen no iba acompañada de ningún texto pero los seguidores del actor la usaron para dejar sus comentarios y mensajes de pésame con frases como: "No puedo creerlo…Tan triste, descansa en el paraíso hermano"; "Te quiero. Siempre en mi corazón" y emojis de corazones rotos.