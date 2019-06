"Soy una romántica. Me da mucho miedo que el mundo pueda olvidar cómo hacer el amor. No soy una mojigata y ahí está la frustración. El gran sexo no es porno y cuando eres tratada como una estrella pornográfica no es divertido. No está bien ser abofeteada, ser llamada prostituta y ser escupida. Es enfermo, hiriente, degradante y es sexo terrible", comentó en una conferencia en la Universidad de Oxford.