Ocurre que cada vez que la ex protagonista de Baywatch es entrevistada por los medios de comunicación no falta el periodista que insiste en hacerle recordar un episodio que la llevó a ser el comentario de miles de personas alrededor del mundo: la increíble filtración del video sexual que grabó con quien era su marido en 1995, el rockero Tommy Lee, y que se convirtió, con los años, en el más popular de esa particular especie de todos los tiempos.