O vídeo exclusivo é do último beijo do jovem ator Rafael Miguel, 22 anos, com a namorada Isabela, de 18. O encontro aconteceu um dia antes do ator e seus pais serem executados pelo pai dela, segundo informam testemunhas e a polícia. O namoro proibido era controlado de perto por Paulo Cupertino Matias. Um homem possessivo e temido por toda família e amigos. Ele fugiu após ter atirado. Estou fazendo esse post aqui para me solidarizar com Isabela que é tão vítima quanto os que morreram. A menina que ajudou Rafael a se livrar da depressão era única responsável pelo sorriso do menino nos últimos meses. Esforçado e talentoso, Rafael Miguel sentiu o sabor do sucesso mas sofreu com a instabilidade da carreira que escolheu. Ao contrário do boato divulgado, Isabela não está grávida. Amigos dizem que o pai ciumento e doente fez com que ela apagasse todas as conversas com o namorado do telefone. Mas as boas lembranças, se Deus quiser, vão superar o trauma que essa menina viveu hoje. O Cidade Alerta já encontrou gente viva que já era até dada como morta. Vou fazer o impossível para encontrar esse homem e fazer justiça pelo Rafael Miguel. 😪❤️🙏🏻