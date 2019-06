Con esos mimbres llega "Dark Phoenix", cuarta parte de la precuela compuesta por "X: First Class", 2011; "X-Men: Days of Future Past", 2014 y "X-Men: Apocalypse", 2016, títulos que siguieron a la trilogía original: "X-men" (2000); "X-Men 2" (2003), y "X-Men: The Last Stand" (2006).