En octubre pasado, Page Six había informado sobre los problemas entre Cooper y Shayk. Una fuente dijo en ese momento: "Son miserables juntos. Lo han estado durante meses. Él no bebe y está en la espiritualidad. Ella quiere salir". Una persona que presenció una cena entre la pareja añadió: "No parecían felices. . . Apenas se hablaron durante la comida".