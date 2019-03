"Lo he escuchado todo en mi carrera. Al final, debes preservar tu atención para el trabajo y no escuchar a nadie. Las personas que me importan, que se preocupan por mí, me dijeron que no dirigiera 'A Star Is Born'. Me dijeron que sería demasiado difícil y que debería comenzar con algo más fácil. Por suerte, no escuché. Me encantó que fue muy, muy difícil hacer esta película. De lo contrario, no tendría el mismo valor. Y ese siempre ha sido mi objetivo: hacer algo, sin importar cuán difícil sea, eso será recordado", confesó Cooper en una sincera y extensa entrevista con W Magazine.