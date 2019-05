Luego de que el más reciente episodio de "Game of Thrones", sorprendiera a los fanáticos con una decisión impactante de Daenerys Targaryen, el máximo ejecutivo de Disney, Bob Iger, anunció que la próxima película de "Star Wars" definitivamente será producida por el dúo. El gigante del entretenimiento no había ofrecido información clara sobre quién se haría cargo de la próxima entrega, que no llegará a los cines hasta 2022.