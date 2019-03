Pero un reencuentro con todos los integrantes de "la vecindad del Chavo" es casi imposible… "¿Ya cuáles todos?, ya nada más quedamos tres. Con Edgar me veo bastante, y con Carlos Villagrán también. Entonces no creo, ya faltarían muchos complementos, "Don Ramón" que era mi papá, "El Chavo" que es la base, entonces no Creo. A no ser que como actores quisiéramos hacer algo y tuviéramos algo muy bueno para todos", respondió a un reportero.