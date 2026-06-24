México

Súbitas lluvias el 23 de junio afectan vialidades y transporte público en CDMX y Edomex

El Servicio Meteorológico Nacional indicó que la interacción de sistemas atmosféricos y humedad de litorales mantendrá lluvias intensas, descenso de temperaturas y riesgo de anegamientos hasta el jueves en la capital y alrededores

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Calle urbana de México con agua marrón cubriendo la calzada hasta los neumáticos de los coches. Personas con impermeables caminan y un edificio histórico se ve al fondo.
Los encharcamientos comenzaron a reportarse desde la 1:04 p. m. y se extendieron hasta pasada la medianoche, con afectaciones en el transporte público y caos vehicular en corredores de alta circulación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las lluvias de la tarde del martes 23 de junio anegaron vialidades en varios puntos de la Ciudad de México, desde el sur hasta el centro histórico, mientras la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) mantenía activas alertas en las 16 alcaldías de la capital.

Los encharcamientos comenzaron a reportarse desde la 1:04 p. m. y se extendieron hasta pasada la medianoche, con afectaciones en el transporte público y caos vehicular en corredores de alta circulación.

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Vialidades anegadas desde la tarde

Carretera inundada con tráfico vehicular, bajo un viaducto elevado. Un vehículo atraviesa el agua. Barreras de concreto, señal de Soriana y logo SSC visible
La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México documenta el tránsito vehicular en una vía inundada tras fuertes lluvias. (SSC)

El primer reporte confirmado llegó a la 1:04 p. m., cuando el cruce de Renato Leduc con Anillo Periférico, en el sur de la capital, ya presentaba encharcamientos severos que complicaban la circulación.

En la misma zona sur, la avenida Zacatepetl, en la alcaldía Tlalpan, registró inundaciones que impedían el paso de peatones y vehículos, derivadas de las fuertes lluvias, de acuerdo con información de N+.

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Durante la tarde, la cuenta oficial OVIAL_SSCCDMX de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) reportó asentamientos de agua con semáforos afectados en dos puntos del centro:

Arcos de Belén, entre Eje Central y Balderas

Pino Suárez, entre Venustiano Carranza y Flamencos

A las 23:32 h, los encharcamientos se extendían sobre Periférico Oriente, a la altura del Reclusorio Oriente en la alcaldía Iztapalapa, con reducción drástica de visibilidad y pavimento resbaladizo que ralentizó el tránsito en la zona.

Inundación de más de un metro en el Estado de México

Un logo de SSC y textos superpuestos en la imagen. Cuatro automóviles, uno blanco y tres rojos, en una carretera con árboles y vegetación
Varios vehículos, incluido un microbús, quedaron atrapados. Los pasajeros debieron descender y continuar a pie mientras el flujo vehicular era detenido en la zona. (SSC)

Las afectaciones rebasaron los límites de la capital. En el municipio de La Paz, el nivel del agua superó 1 metro de altura en el bajo puente de la carretera México-Texcoco, en su entronque con calle Siervo de la Nación.

Varios vehículos, incluido un microbús, quedaron atrapados. Los pasajeros debieron descender y continuar a pie mientras el flujo vehicular era detenido en la zona.

En los carriles laterales de la autopista México-Puebla también se registró anegamiento, con automóviles varados en el límite con la CDMX.

Alertas en las 16 alcaldías desde las 19:30 horas

Infografía de alerta meteorológica para Ciudad de México. Muestra logos, texto sobre lluvia y granizo, peligros, recomendaciones y un mapa de alcaldías
Un cartel de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México emite una alerta por lluvias y granizo en cuatro alcaldías, con mapa y recomendaciones. (SGIRPC)

La SGIRPC activó la Alerta Naranja a las 19:30 h para Álvaro Obregón, Cuajimalpa, La Magdalena Contreras y Tlalpan, con pronóstico de entre 30 y 49 mm de lluvia y posible granizo en el periodo de las 15:00 a las 23:00 horas.

Las 12 alcaldías restantes —Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco— quedaron bajo Alerta Amarilla, con acumulados esperados de entre 15 y 29 mm.

Con ambos niveles activos de forma simultánea, ninguna demarcación de la capital quedó fuera de vigilancia meteorológica durante la tarde y noche del martes.

Metro y Metrobús con afectaciones en línea completa

El Sistema de Transporte Colectivo Metro operó con marcha lenta de seguridad en las Líneas 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12, A y B. La Línea A sufrió interrupciones en la zona oriente, con personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana apoyando el traslado de usuarios entre las estaciones Guelatao y Santa Marta.

El Metrobús registró retrasos en sus Líneas 1, 2, 3 y 4 por lluvia y congestionamiento vial, con afectación en línea completa en todos los casos.

La noche anterior ya había dejado 49 árboles caídos

Vista a través de una ventana mojada por la lluvia; en la calle se observan edificios, farolas encendidas, personas con paraguas, taxis amarillos y un Metrobús rojo.
El director general de la corporación, Juan Manuel Pérez Cova, informó que los bomberos trabajaron en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para atender incendios en postes causados por fallas en el tendido de alta tensión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las precipitaciones del martes se sumaron a las de la noche del lunes 22 y la madrugada del 23, que ya habían generado un primer saldo de emergencias atendidas por el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México:

49 árboles caídos

18 encharcamientos

9 cortocircuitos

1 poste derribado

El director general de la corporación, Juan Manuel Pérez Cova, informó que los bomberos trabajaron en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para atender incendios en postes causados por fallas en el tendido de alta tensión.

Alerta por ceniza volcánica en el sur de la capital

A las 22:30 h, la SGIRPC advirtió que las alcaldías de Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco podían experimentar caída de ceniza volcánica en un periodo de seis horas.

Las tres demarcaciones, ubicadas en el sur de la capital y colindantes con el área de influencia del volcán Popocatépetl, ya se encontraban bajo algún nivel de alerta por lluvia.

Qué provocó las tormentas y qué viene los próximos días

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) atribuyó la inestabilidad a la interacción de la onda tropical número 9, dos circulaciones ciclónicas y una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, con ingreso de humedad de ambos litorales.

A las 18:42 h, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que una zona de baja presión al suroeste de las costas de Jalisco y Colima elevó al 50% su probabilidad de desarrollo ciclónico en 48 horas, con una segunda zona en la misma región con 40% de probabilidad en siete días.

El SMN proyectó que las lluvias continuarán al menos hasta el jueves 25 de junio, con descenso gradual en las temperaturas máximas:

Miércoles 24 de junio

Máxima: 22 °C (72 °F) / Mínima: 11 °C (52 °F)

Lluvia fuerte de 25 a 50 mm, inicio previsto desde las 15:00 horas

Jueves 25 de junio

Máxima: 20 °C (68 °F) / Mínima: 11 °C (52 °F)

Cielo nublado con lluvias

Las zonas norte, centro y oriente de la CDMX concentrarán los mayores acumulados dentro de la capital en los próximos días, de acuerdo con las estimaciones del organismo meteorológico.

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