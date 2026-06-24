Gustavo Petro planteó la tesis de anular la segunda vuelta presidencial en la que ganó Abelardo de la Espriella: este es el caso que tomó de ejemplo

Gustavo Petro insistió en sus denuncias de fraude electoral e injerencia de gobiernos extranjeros en la victoria de Abelardo de la Espriella - crédito Andrea Puentes/Presidencia de la República

El presidente de la República, Gustavo Petro, pidió, el martes 23 de junio, que se examine la eventual nulidad de la segunda vuelta presidencial con el mismo criterio que, según planteó, se aplicó en Rumania por injerencia extranjera, y sostuvo que en el caso colombiano existió una intervención “pública y confesa” del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, que afectó la soberanía que debe existir en estos procesos.

En su mensaje en la red social X, el jefe de Estado desarrolló el argumento en una comparación directa entre ambos casos y preguntó por qué una tesis judicial europea sobre anulación de comicios no tendría el mismo alcance en el territorio nacional. La formulación incluyó una apelación a jueces, tratados internacionales y a la Constitución colombiana, que estaría enfocada a que se revise esta posibilidad.

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De esta manera, Petro afirmó que los jueces de escrutinio resolvieron que, de 55.000 reclamaciones, más del 90% quedaran como constancias o fueran remitidas a otras jurisdicciones, entre ellas la penal. Con este señalamiento, el jefe de Estado cuestionó la falta de un pronunciamiento vehemente de los órganos llamados a revisar la legalidad del proceso; en lo que sería una mención a la Misión de Observación Electoral de la OEA.

Con este mensaje en X, el presidente Gustavo Petro sugirió que se estudie la posibilidad de anular las elecciones en las que ganó Abelardo de la Espriella - crédito @petrogustavo/X

Petro insistió en que hubo alteración del software de las elecciones

Asimismo, en sus extensas publicaciones en la plataforma digital, que desató la controversia, el mandatario también hizo énfasis a cómo el funcionamiento de los sistemas informáticos de la Registraduría fue, a su juicio, alterado. Dijo que el software usado por esa entidad y por “los hermanos Bautista” podía quedar bajo control del presidente de Estados Unidos por disposiciones administrativas de seguridad nacional de ese país.

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De acuerdo con el jefe de Estado, lo ocurrido en la jornada del domingo 21 de junio fue que la misma “vara” que, a su juicio, se usó en Europa para invalidar una elección por injerencia externa debería aplicarse en Colombia. “¿A quién se le demanda que las elecciones en Colombia que tuvieron una clara y confesa intervención extranjera se anulen?”, esbozó el gobernante, que dejó sobre la mesa varios interrogantes.

En efecto, Petro fue más allá y formuló la pregunta en términos judiciales. “Qué juez aceptará ante la confesión pública del presidente de los Estados Unidos, extranjero en Colombia, y siendo Colombia república soberana con Constitución que prohíbe la injerencia extranjera y sus dineros, que se declaren nulas las elecciones en Colombia?”, escribió el presidente, frente a las declaraciones de su par norteamericano.

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En esa misma línea argumentativa, el saliente mandatario, al que le quedan 45 días en el poder, afirmó que la “intervención directa” de Donald Trump bastaría para invalidar el resultado si se atienden los tratados internacionales y la propia Constitución. Y con ello reclamó que se fijen posición la ONU y la OEA, organismos que mencionó como parte del marco que, según sostuvo, protege la soberanía de las naciones.

En las redes sociales, el presidente Gustavo Petro ya fue desmentido tras señalamientos de fraude, que lo han dejado mal parado ante la comunidad internacional - crédito Ovidio González/Presidencia - suministrado a Infobae Colombia

En síntesis, Petro pidió de manera expresa que se evalúe “la tesis de la Corte Europea sobre la anulación de las elecciones de Rumania” para “equipare con Colombia”. Para ello hizo una apreciación en doble vía, política y jurídica. “¿Con qué derecho Europa occidental anula unas elecciones por intervención extranjera y por qué Colombia no, si a diferencia de Rumania el acto de intervención es público y confeso?”, remarcó Petro.

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Según Petro, la soberanía popular quedó comprometida en la segunda vuelta

Renuente a reconocer la victoria de De la Espriella, el presidente Petro expuso su denuncia como una afectación al principio básico del orden constitucional colombiano y aseguró que, si se admite una elección bajo injerencia externa prohibida por la Constitución, el país entra “de facto ya no a una reforma constitucional progresista sino al derribamiento del principio fundamental de la Constitución: la soberanía”.

Con este precedente, el mandatario insistió en que la norma superior colombiana no permite intervención extranjera en las elecciones porque “solo el pueblo soberano de Colombia debe decidir”. Y quiso reiterar el impacto de sus afirmaciones a un plano más amplio, en el sentido de que “el fundamento de cualquier nación es la soberanía y ha sido violada”, antes de enlazar esa denuncia con conflictos en Palestina, Venezuela e Irán.

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Según el gobernante, esa injerencia no se habría limitado a influencias políticas externas, como la de Trump, e incluyó la del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, sino que habría incluido recursos de “narcotraficantes y genocidas”. Para él esa combinación de dinero, desinformación y tecnología conforma el ‘cóctel’ de lo que sería la vulneración de las elecciones, sobre las cuales existiría un manto de duda.

Gustavo Petro hizo reparos al escrutinio, pese al balance exitoso de la Registraduría

En otro de los apartes de su extenso mensaje, el presidente afirmó que el tratamiento de las impugnaciones electorales debilitó la posibilidad de revisar a fondo el proceso. “Los jueces de escrutinio decidieron que de las 55.000 reclamaciones, más del 90%, quedaran, como en el Congreso dicen, como constancias, o procesos para otras jurisdicciones, como la penal”, señaló Petro en sus publicaciones en X.

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Petro además dirigió el foco hacia la infraestructura tecnológica de la organización electoral, al señalar que existió “control sobre el sistema informático de la Registraduría y la propia defensa cibernética de la entidad” y agregó que esos programas “son softwares vigilados y controlados por el gobierno de Estados Unidos”. Con ello, quiso precisar sus acusaciones sobre la afectación a la seguridad nacional.

En una especie de paralelo, el presidente Gustavo Petro revalidó la lucha armada que libró el M-19 para pronunciarse frente al presunto fraude electoral, como habría ocurrido según él en 1970 - crédito @petrogustavo/X

En uno de los tramos más concretos de su mensaje, Petro utilizó la confesión de Trump sobre su participación en la campaña de De la Espriella y habló de cómo “un presidente extranjero con todo el poder de los misiles y el dinero ha confesado que gracias a él, es presidente el ciudadano estadounidense”. Con frase resumió su fuerte molestia frente a lo que sería la manera en que desde EE. UU. se apoyó al “Tigre” en su campaña.

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Por último, el presidente, que agregó una referencia sobre la figura de Simón Bolívar, y cómo le estaría entregando su espada “a un virrey”, dijo que De la Espriella “en su juramento para recibir la nacionalidad estadounidense, besó su bandera y juró lealtad a Estados Unidos por encima de las demás naciones de la tierra, incluida Colombia”. Motivo que lo haría indigno para el cargo por el cual fue elegido en las urnas.

Gustavo Petro y su reivindicación del M-19 frente al “fraude electoral”

Petro recordó su pasado en el M-19, el asesinato del excandidato presidencial Carlos Pizarro y el origen del movimiento “contra un fraude electoral”. Y reivindicó a la fuerza pública colombiana en la lucha contra el narcotráfico y afirmó que “cada 20 horas” combate como “ningún ejército del mundo”. Y sobre EE. UU. habló sobre el supuesto envío de dinero del narcotráfico para “derribar el gobierno progresista de Colombia”.

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Con este mensaje, Gustavo Petro dejó ver sus incongruencias frente al reconocimiento de resultados, pues pese a que respetaría las decisiones de los jueces, sigue sin darle validez a los escrutinios - crédito @petrogustavo/X

“Dije que obedeceré a los jueces de escrutinio y yo cumplo mi palabra, pero qué instrumentos tienen para verificar lo que denunciamos, intervención extranjera y determinante en las elecciones de Colombia. Ganan por la ciudadanía colombiana bajo amenaza real de la ICE y ejercen un poder sobre Colombia basado en el miedo", remarcó Petro, que se extendió en sus reflexiones, que dieron pie a una ola de reacciones.

Petro incluso señaló que “la injerencia extranjera determinante y prohibida en nuestra constitución es causal, de lejos, para anular las elecciones como hizo Europa, y es causal de rebeldía y de alzarse en armas como hice de joven”. Esta afirmación fue quizá una de las más inquietantes, relacionada con el M-19, y con una narrativa de resistencia frente a lo que describió como un poder extranjero y mafioso.

Y es que en el cierre de su hilo, negó que Trump, al que dirigió parte de sus críticas, hubiera ganado políticamente en Colombia “ni con tantos millones de dólares de los fondos que ya sabemos dónde están y quiénes y cuánto”. Con ello, también reivindicó la movilización de sus seguidores y dijo que votaron “por millones más” que en su propia elección, sin aportar en ese mensaje una cifra puntual adicional.