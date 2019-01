-Es muy desafiante. Al comienzo pensé que la única manera en que podía hacerlo era estar rígido y no moverme para nada. Pero eso no funcionó. Eso fue un plan que no estuvo bien pensado (risas). Porque uno se cansa de eso, es extenuante mantener todo tu cuerpo rígido. Así que me di cuenta de que debía ir en la dirección contraria. Tenía que optar por una posición en la que iba a estar tan relajado que no sintiera que necesitaba moverme. Así que eso es lo que finalmente hice.