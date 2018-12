"Tenía todo el cuello de titanio, tengo toda la columna armada como edificio. Ya no podía más con los dolores. Cuando fui a tomarme la radiografía para operarme le dije a la Virgencita: 'No puedo más, sé lo que es el dolor, el hambre, las injusticias, pero ya no puedo, si tú crees y te sirvo para algo en esta vida y voy a quedar bien déjame acá contigo, sino llévame porque no le encuentro mucho caso seguir así con dolor y mucha tristeza'.