La fecha de nacimiento oficial coincide con el número de la carta, pero según algunas versiones no fue casualidad. De acuerdo con la biografía escrita por Javier León Herrera, Luis Miguel nació realmente el 18 de abril a las 23:30 horas, aunque su padre decidió registrarlo como si hubiera nacido el 19. El biógrafo expresó que no encontraba una explicación para que no respetaran la fecha de nacimiento del intérprete.