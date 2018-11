"Él me llamó y hace años que somos amigos. Pero me di cuenta de que había una energía distinta detrás de esa llamada, estaba tan cargada de energía y él estaba tan emocionado de darme la noticia que pensé que me iba a pedir casamiento. Este es el momento en que me caso con Rob Marshall. Yo estaba anticipando eso", recordó Blunt. "Me dijo: 'Emily, hemos estado buscando algo para hacer y vamos a hacer Mary Poppins' y sentí como que el pelo se me volaba hacia atrás y quedé completamente sorprendida y un poco aterrorizada".