Colombia

Abelardo de la Espriella expresó su disposición a seguir colaborando con EE. UU. tras llamada de Marco Rubio: “Trabajando”

El presidente electo de Colombia y el secretario de Guerra de Estados Unidos intercambiaron mensajes poco después de conocerse los resultados que dieron como ganador a De la Espriella

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Abelardo de la Espriella - crédito Juan Diego López/EFE/Evelyn Hockstein/REUTERS
Abelardo de la Espriella - crédito Juan Diego López/EFE/Evelyn Hockstein/REUTERS

Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia, respondió públicamente al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, tras recibir una llamada de felicitación por su triunfo electoral, según el preconteo de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

El mensaje, difundido en su cuenta oficial de X, reflejó la intención de mantener una relación cercana entre ambos países.

En su publicación, De La Espriella expresó: “Gracias, Secretario Marco Rubio, por su llamada y por sus felicitaciones. Colombia y Estados Unidos han construido una relación estratégica basada en la cooperación, la seguridad y la prosperidad compartida. Estoy seguro de que seguiremos trabajando juntos para fortalecer esos lazos en beneficio de nuestros pueblos (sic)”.

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Abelardo de la Espriella - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia, respondió públicamente al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, tras recibir una llamada de felicitación por su triunfo electoral, según el preconteo de la Registraduría Nacional del Estado Civil - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

La comunicación entre ambos líderes se produjo después de que Rubio confirmara el contacto en sus redes sociales.

El secretario estadounidense manifestó: “Acabo de hablar con el Presidente Electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, para felicitarlo por su victoria electoral (sic)”.

Marco Rubio precisó que espera trabajar de manera conjunta con Abelardo de la Espriella con el propósito de “avanzar en la cooperación en materia de seguridad regional”.

“La Administración Trump espera con interés trabajar estrechamente con su próxima administración para avanzar en la cooperación en materia de seguridad regional, poner fin a la inmigración ilegal a Estados Unidos y fortalecer nuestros lazos económicos. Los mejores días de Colombia están por venir (sic)”, afirmó Rubio.

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Marco Rubio - crédito @SecRubio/X
Marco Rubio precisó que espera trabajar de manera conjunta con Abelardo de la Espriella con el propósito de “avanzar en la cooperación en materia de seguridad regional”- crédito @SecRubio/X

El intercambio de mensajes se dio tras los resultados electorales del 21 de junio de 2026, donde De La Espriella obtuvo 12.959.542 votos, superando a Iván Cepeda. El diálogo público marcó uno de los primeros contactos entre el nuevo gobierno colombiano y la administración estadounidense.

Escudo de las Américas

A través de sus redes sociales, Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia, confirmó que el país se incorporará al Escudo de las Américas a partir del 7 de agosto de 2026. Esta decisión surge tras la invitación extendida por Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, quien envió un mensaje de felicitación a De la Espriella luego de oficializarse su triunfo en el preconteo electoral realizado por la Registraduría Nacional.

El funcionario estadounidense celebró la victoria del mandatario electo e hizo énfasis en la necesidad de fortalecer la cooperación militar entre Colombia y Estados Unidos.

Hegseth manifestó: “Felicitaciones al Presidente Electo Abelardo de la Espriella, ‘El Tigre’, por su histórica victoria en Colombia. Invitamos a su próxima administración a trabajar con el Departamento de Guerra y la Coalición Contra el Cartel de las Américas (A3C) para revitalizar la alianza militar entre nuestros dos países con el fin de poner fin a la producción de narcóticos mortales y erradicar a los narco-terroristas que azotan nuestro hemisferio (sic)”.

De la Espriella agradeció el saludo y la invitación, y anunció que Colombia integrará la coalición de seguridad regional.

En su mensaje oficial, expresó: “Gracias Señor Secretario. A partir del 7 de agosto, Colombia hará parte del Escudo de las Américas. Colombia NO será más gobernado por un gobierno complaciente con el narco terrorismo, pasaremos a combatirlo como corresponde. ¡Firme por La Patria! (sic)”.

Abelardo de la Espriella - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
Abelardo de la Espriella agradeció al funcionario norteamericano y precisó que Colombia hará parte del Escudo de las Américas - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El Escudo de las Américas es una alianza multinacional liderada por Estados Unidos que busca robustecer la cooperación en temas de seguridad, defensa y control migratorio entre países del hemisferio occidental. Esta iniciativa se presentó oficialmente el 7 de marzo de 2026 durante una cumbre en Doral, Florida, con la presencia de líderes y altos funcionarios de distintas naciones latinoamericanas y caribeñas.

El propósito central del Escudo de las Américas radica en coordinar esfuerzos conjuntos para afrontar desafíos como el narcotráfico, el crimen transnacional, el terrorismo y la migración irregular. El mecanismo contempla el intercambio de inteligencia, la ejecución de operaciones coordinadas y el fortalecimiento de las capacidades militares y policiales de los países miembros. Las directrices y decisiones de esta coalición se establecen mediante declaraciones conjuntas y encuentros periódicos de alto nivel entre los países participantes.

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