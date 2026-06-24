Se conoció el adelanto de ‘Dai Dai’ en español de Shakira: seguidores opinaron del tema

Durante la previa al partido en Telemundo, se presentó un fragmento del tema musical del Mundial 2026 - crédito @ajtch/TikTok

Shakira reactivó la expectativa por la versión en español de Dai Dai, la canción oficial del Mundial 2026, después de que en televisión se escuchara un fragmento en castellano durante la previa del partido entre Colombia y la República Democrática del Congo.

El lanzamiento completo todavía no llegó a plataformas como se anunció inicialmente después de la confesión de la colombiana.

El anticipo se viralizó en redes sociales luego de aparecer al aire, cuando un conductor lo presentó como “una exclusiva” y dijo: “Así que por primera vez en la historia, que suene ‘Dai Dai’ en español aquí en Telemundo, bailado por estos cracks, leyendas del fútbol”.

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Qué se escuchó en el adelanto

En el recorte se oye a Shakira cantar: “El sol en la piel, el sudor. El calor. Saber aprender del error. Para llegar a ser el mejor...”.

'Dai Dai' donará en español durante el juego entre Colombia y República Democrática del Congo - crédito @encasacontelemundo/IG

Más adelante, el fragmento incluye el estribillo con una mezcla de idiomas: “Dai dai, Iko, Dale, Allez, Let’s go...”. Y continúa: “Persiguiendo tu deseo, como quien sigue una ley... en el 11 .11 cada cual en su papel... Aquí no se juzga a nadie, todo se vive en la piel”.

Sin embargo, la canción oficial en español no se ha dado a conocer por completo, ya que los presentadores de la cadena estadounidense no permitieron escuchar más del sencillo, por lo que continúa la expectativa del lanzamiento oficial por parte de la colombiana.

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Mensajes en redes no tardaron en aparecer de parte de los seguidores de la colombiana, de los cuales destacan: “No dejaron escuchar la canción”; “Esa presentadora no dejó escuchar nada más ni los deja hablar”; “Pero cuándo es que la van a estrenar”; “Queremos que salga ya, nos prometieron algo y no se cumplió”, entre otros.

El lanzamiento de “Dai Dai” marca el regreso de Shakira a la música mundialista, con la colaboración de Burna Boy y una fusión de ritmos latinos y africanos - crédito captura de pantalla Shakira / Youtube

Qué pasará con las ganancias de ‘Dai Dai’

La campaña solidaria impulsada por Shakira, la FIFA y Global Citizen a través de la canción Dai Dai y su gira mundial ha logrado recaudar más de USD 40 millones, destinados en su totalidad a programas de educación infantil en distintas regiones del mundo.

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La totalidad de las regalías generadas por la canción, junto con un dólar por cada entrada vendida en la serie World Cup Edition de la gira Las Mujeres Ya No Lloran, se está transfiriendo directamente al Fondo de Educación FIFA Global Citizen.

Estos recursos financiarán proyectos educativos para la niñez vulnerable en América Latina, África, Asia y otras áreas, promoviendo el acceso a una educación de calidad. La recaudación involucra tanto las ganancias musicales como las provenientes de la interacción digital: cada reproducción de la canción y visualización del video representa una nueva contribución solidaria, incrementando el fondo disponible para la causa.

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Shakira recibirá más videos de niños bailando 'Dai Dadi' para que bailen junto a ella en el final de la copa - crédito Visuales IA

La cifra alcanzada hasta el momento ha sido confirmada por Shakira en una entrevista, donde señaló que el objetivo inicial de la campaña es reunir USD 100 millones para fortalecer el alcance de la educación infantil en países como Colombia, México, Uganda, Brasil e India. Según explicó la artista, la totalidad del dinero reunido se destinará a iniciativas que buscan cambiar la realidad educativa de miles de niños, especialmente en lugares con grandes necesidades.

Shakira indicó en sus redes sociales que había conseguido un nuevo número 1 con sus canciones, esta vez protagonizadas por Dai Dai, ya acumula más de 200 millones de visualizaciones en YouTube.

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En palabras de Shakira, el propósito es “invertir en la educación de los niños, en darles oportunidades para que sean los campeones del mañana”, destacando la dimensión global del proyecto y la alianza entre música, deporte y filantropía, tal y como lo hace con su fundación Pies descalzos, con la que promueve educación para millones de niños en Colombia construyendo colegios en zonas apartadas.