Colombia

Se conoció el adelanto de ‘Dai Dai’ en español de Shakira: seguidores opinaron del tema

Un fragmento de la canción oficial del torneo sonó durante la previa del Colombia ante la República Democrática del Congo y volvió a encender la espera por la versión completa en castellano

Guardar
Google icon

Durante la previa al partido en Telemundo, se presentó un fragmento del tema musical del Mundial 2026 - crédito @ajtch/TikTok

Shakira reactivó la expectativa por la versión en español de Dai Dai, la canción oficial del Mundial 2026, después de que en televisión se escuchara un fragmento en castellano durante la previa del partido entre Colombia y la República Democrática del Congo.

El lanzamiento completo todavía no llegó a plataformas como se anunció inicialmente después de la confesión de la colombiana.

El anticipo se viralizó en redes sociales luego de aparecer al aire, cuando un conductor lo presentó como “una exclusiva” y dijo: “Así que por primera vez en la historia, que suene ‘Dai Dai’ en español aquí en Telemundo, bailado por estos cracks, leyendas del fútbol”.

PUBLICIDAD

Qué se escuchó en el adelanto

En el recorte se oye a Shakira cantar: “El sol en la piel, el sudor. El calor. Saber aprender del error. Para llegar a ser el mejor...”.

---
'Dai Dai' donará en español durante el juego entre Colombia y República Democrática del Congo - crédito @encasacontelemundo/IG

Más adelante, el fragmento incluye el estribillo con una mezcla de idiomas: “Dai dai, Iko, Dale, Allez, Let’s go...”. Y continúa: “Persiguiendo tu deseo, como quien sigue una ley... en el 11 .11 cada cual en su papel... Aquí no se juzga a nadie, todo se vive en la piel”.

Sin embargo, la canción oficial en español no se ha dado a conocer por completo, ya que los presentadores de la cadena estadounidense no permitieron escuchar más del sencillo, por lo que continúa la expectativa del lanzamiento oficial por parte de la colombiana.

PUBLICIDAD

Mensajes en redes no tardaron en aparecer de parte de los seguidores de la colombiana, de los cuales destacan: “No dejaron escuchar la canción”; “Esa presentadora no dejó escuchar nada más ni los deja hablar”; “Pero cuándo es que la van a estrenar”; “Queremos que salga ya, nos prometieron algo y no se cumplió”, entre otros.

El lanzamiento de “Dai Dai” marca el regreso de Shakira a la música mundialista, con la colaboración de Burna Boy y una fusión de ritmos latinos y africanos - crédito captura de pantalla Shakira / Youtube
El lanzamiento de “Dai Dai” marca el regreso de Shakira a la música mundialista, con la colaboración de Burna Boy y una fusión de ritmos latinos y africanos - crédito captura de pantalla Shakira / Youtube

Qué pasará con las ganancias de ‘Dai Dai’

La campaña solidaria impulsada por Shakira, la FIFA y Global Citizen a través de la canción Dai Dai y su gira mundial ha logrado recaudar más de USD 40 millones, destinados en su totalidad a programas de educación infantil en distintas regiones del mundo.

La totalidad de las regalías generadas por la canción, junto con un dólar por cada entrada vendida en la serie World Cup Edition de la gira Las Mujeres Ya No Lloran, se está transfiriendo directamente al Fondo de Educación FIFA Global Citizen.

Estos recursos financiarán proyectos educativos para la niñez vulnerable en América Latina, África, Asia y otras áreas, promoviendo el acceso a una educación de calidad. La recaudación involucra tanto las ganancias musicales como las provenientes de la interacción digital: cada reproducción de la canción y visualización del video representa una nueva contribución solidaria, incrementando el fondo disponible para la causa.

Shakira recibirá más videos de niños bailando 'Dai Dadi' para que bailen junto a ella en el final de la copa - crédito Visuales IA
Shakira recibirá más videos de niños bailando 'Dai Dadi' para que bailen junto a ella en el final de la copa - crédito Visuales IA

La cifra alcanzada hasta el momento ha sido confirmada por Shakira en una entrevista, donde señaló que el objetivo inicial de la campaña es reunir USD 100 millones para fortalecer el alcance de la educación infantil en países como Colombia, México, Uganda, Brasil e India. Según explicó la artista, la totalidad del dinero reunido se destinará a iniciativas que buscan cambiar la realidad educativa de miles de niños, especialmente en lugares con grandes necesidades.

Shakira indicó en sus redes sociales que había conseguido un nuevo número 1 con sus canciones, esta vez protagonizadas por Dai Dai, ya acumula más de 200 millones de visualizaciones en YouTube.

En palabras de Shakira, el propósito es “invertir en la educación de los niños, en darles oportunidades para que sean los campeones del mañana”, destacando la dimensión global del proyecto y la alianza entre música, deporte y filantropía, tal y como lo hace con su fundación Pies descalzos, con la que promueve educación para millones de niños en Colombia construyendo colegios en zonas apartadas.

Temas Relacionados

ShakiraDai DaiCanción del Mundial 2026Colombia-EntretenimientoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Escrutinio en Antioquia confirmó triunfo de Abelardo de la Espriella y sumó 992 votos a su resultado

La revisión de las 15.801 actas del departamento concluyó sin apelaciones y mantuvo intacto el resultado de la segunda vuelta presidencial

Escrutinio en Antioquia confirmó triunfo de Abelardo de la Espriella y sumó 992 votos a su resultado

Andrea Valdiri acudió a instancias legales contra el internauta que insultó a sus hijas: “Dio declaraciones falsas en medios”

La empresaria barranquillera, quien recientemente protagonizó un altercado en redes sociales con un usuario de Instagram, informó que la situación se agravó y optó por recurrir a instancias legales luego de que presuntamente el hombre hubiera dado declaraciones falsas a un medio

Andrea Valdiri acudió a instancias legales contra el internauta que insultó a sus hijas: “Dio declaraciones falsas en medios”

Activista Beto Coral dio su primera entrevista desde su detención en Estados Unidos: “Hasta hoy a mí me han violado todos los derechos”

El activista colombiano sostiene que la situación forzó múltiples renuncias y sentimientos de desarraigo lejos de quienes más quiere

Activista Beto Coral dio su primera entrevista desde su detención en Estados Unidos: “Hasta hoy a mí me han violado todos los derechos”

Alfredo Saade aceptó el triunfo de Abelardo de la Espriella y propuso una constituyente: “Las urnas han hablado”

El embajador de Colombia en Brasil, que había sido suspendido por la Procuraduría, admitió el resultado, comunicó su renuncia y propuso convocar una asamblea nacional constituyente

Alfredo Saade aceptó el triunfo de Abelardo de la Espriella y propuso una constituyente: “Las urnas han hablado”

El Pacto Histórico renunció a presentar nuevas reclamaciones tras reconocer la victoria de Abelardo de la Espriella en segunda vuelta presidencial

La abogada de la colectividad, Martha Bolívar, decidió no presentar nuevas reclamaciones durante la audiencia de Escrutinio Nacional que lleva a cabo el Consejo Nacional Electoral sobre los resultados de la segunda vuelta presidencial

El Pacto Histórico renunció a presentar nuevas reclamaciones tras reconocer la victoria de Abelardo de la Espriella en segunda vuelta presidencial
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Revelan audios sobre el ‘pacto secreto’ entre el Gobierno Petro y el Clan del Golfo previo a los diálogos de paz: “Juguemos a los congelados”

Revelan audios sobre el ‘pacto secreto’ entre el Gobierno Petro y el Clan del Golfo previo a los diálogos de paz: “Juguemos a los congelados”

Experto en geopolítica advierte que la presión armada condiciona el voto en Colombia: “El trasfondo de la ofensiva electoral”

JEP confirmó primera condena por “falsos positivos”, exmilitar responderá por la muerte de 31 jóvenes y campesinos

Casos de “falsos positivos” podrían ser más de 21.000: JEP contrastará registros de posibles víctimas entre 1990 y 2016

Violencia intrafamiliar y conflicto armado: la “guerra” que afecta a miles de hogares en Colombia

ENTRETENIMIENTO

Norma Nivia y Mateo Varela celebran su primer aniversario con una cita romántica en Indonesia: “Crecemos como pareja”

Norma Nivia y Mateo Varela celebran su primer aniversario con una cita romántica en Indonesia: “Crecemos como pareja”

El hijo de Shakira sabe todos los campeones de los Mundiales: la cantante lo puso a prueba

Shakira confesó que le gustaría colaborar musicalmente junto a Dua Lipa: “Habla español perfecto”

El Tino Asprilla convocó a una cabalgata para “despedir” al gobierno de Gustavo Petro: “Petrista que quiera venir, bienvenido”

Shakira celebró el triunfo de Colombia ante República Democrática del Congo antes de su concierto

Deportes

Sudáfrica vs. Corea del Sur, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido por la fecha 3 del Grupo A del Mundial 2026

Sudáfrica vs. Corea del Sur, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido por la fecha 3 del Grupo A del Mundial 2026

Suiza vs. Canadá, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido en el Grupo B del Mundial 2026

Néstor Lorenzo hizo su balance tras la clasificación de Colombia a dieciseisavos de final en el Mundial 2026, tras vencer a RD del Congo

El partido se explicó desde el banco: Quintero, Córdoba y Ríos cambiaron a Colombia rumbo al duelo con Portugal en el Mundial 2026

Esta es la terna arbitral que pitará el juego entre Colombia y Portugal en el Mundial 2026